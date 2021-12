information fournie par France 24 • 03/12/2021 à 18:23

On la croyait disparue, oubliée... L'inflation est de retour, atteignant 4,9 % sur un an, en zone euro, au mois de novembre. Du jamais-vu depuis la création de la monnaie unique, il y a plus de 20 ans. Aux États-Unis aussi, l'inflation est forte. Elle est désormais à son plus haut niveau depuis plus de 30 ans. Une situation qu'on ne peut plus qualifier de temporaire, selon Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine.