"Inexorable", un thriller oppressant avec le duo Benoît Poelvoorde et Mélanie Doutey

information fournie par France 24 • 05/04/2022 à 15:54

Lui est aussi désopilant qu’attachant, elle est l’une des actrices les plus sympathiques du cinéma français. Dans ce numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont rencontre Benoît Poelvoorde et Mélanie Thierry, réunis au cinéma pour un exercice dans lequel on les a rarement vus : un thriller psychologique. "Inexorable", dub réalisateur Fabrice Du Welz, raconte l’histoire d’un couple en apparence équilibré qui vacille à l’arrivée d’une mystérieuse jeune femme.