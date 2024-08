Incursion ukrainienne en Russie, "une nouvelle humiliation" pour Vladimir Poutine

information fournie par France 24 • 09/08/2024 à 13:47

Les combats font rage vendredi dans la région russe de Koursk, où l'armée ukrainienne a lancé une offensive d'ampleur il y a trois jours et mené dans la nuit des attaques de drones, qui ont également visé d'autres régions du pays. Plus de mille soldats ukrainiens avec une dizaine de chars et une vingtaine de blindés ont pénétré mardi dans la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine, selon l'état-major russe, qui dit tout faire pour les repousser. Analyse avec le Général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale, qui était l'invité de France 24.