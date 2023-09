Inaction climatique : 32 pays devant la Cour européenne des Droits de l’Homme

information fournie par France 24 • 28/09/2023 à 10:21

Du jamais vu. 32 Etats accusés d’inaction climatique devant la Cour européenne des Droits de l’Homme ce mercredi 27 septembre à Strasbourg. Un procès qui débute six ans après le dépôt de plainte porté par six jeunes Portugais. Ce procès fera-t-il prendre conscience de l’urgence climatique ? Pour Stéphanie Caligara, juriste au Global Legal Action Network, invitée de France 24, "il est désormais nécessaire que les Etats agissent le plus rapidement possible." Décryptage.