Icape s'introduit actuellement en Bourse, sur Euronext Growth

28/06/2022

Société créée en 1999 et forte de 560 salariés, Icape n'est pas qu'un distributeur de circuits imprimés. Fondateur et président de la société, Thierry Ballenghien explique le positionnement et l'offre à valeur ajoutée de son groupe qui s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth.

L'opération se fait avec une augmentation de capital de 20 millions d'euros.

L'offre est ouverte jusqu'au 5 juillet prochain pour un prix ferme de l'action à 16,95 euros. Les titres sont éligibles aux dispositifs PEA, PEA-PME et au Réinvestissement économique dans le cadre d'un apport cession.