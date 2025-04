IA chinoise : révolution ou menace ?

information fournie par Boursorama • 03/04/2025 à 16:57

La Chine a annoncé le développement de nouveaux modèles d'intelligence artificielle à moindre coûts, en comparaison aux investissements faramineux développés aux Etats-Unis. Quelles sont les limites de ces modèles "low cost" ? Cela permet-il à l'Europe de revenir dans la course, et ainsi affirmer sa souveraineté technologique ? L'analyse de Julien Kopp, associé technologie et transformation chez Deloitte France.

A voir aussi // CSRD : avancée pour les entreprises ou délire bureaucratique ?

Impact+, l'émission pour mieux comprendre les défis que nos entreprises doivent relever !