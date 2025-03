CSRD : avancée pour les entreprises ou délire bureaucratique ?

information fournie par Boursorama • 25/03/2025 à 17:00

Rendre les stratégies Climat des entreprises plus compréhensibles pour les investisseurs, et ainsi mieux orienter les flux de capitaux vers les investissements durables : c'est l'objectif de la CSRD, une directive européenne adoptée en 2022. S'il est impossible de nier les difficultés rencontrées par certaines entreprises, cette nouvelle réglementation a été un vrai levier de transformation. Une marche à franchir haute, mais essentielle et créatrice de valeur ?

Comment trouver du sens et impliquer les parties prenantes ? L'analyse de Catherine Saire, Associée Durabilité & Commissaire aux comptes chez Deloitte France et Lénaïc Pineau, Directrice développement durable et qualité de JCDecaux.

Impact+, l'émission pour mieux comprendre les défis que nos entreprises doivent relever !