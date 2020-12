France 24 • 11/12/2020 à 16:12

Dans le Haut-Karabakh, pendant près de 6 semaines, la guerre a opposé les forces azerbaïdjanaises aux séparatistes soutenus par l'Arménie. Le conflit a fait de nombreux morts et disparus, et a contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir. Nos reporters Roméo Langlois et Mohamed Farhat sont partis à la rencontre de certains de ces rescapés, dont beaucoup sont désormais réfugiés.