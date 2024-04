Hasni Abidi : "Les États-Unis craignent une riposte combinée de l'Iran"

information fournie par France 24 • 13/04/2024 à 13:43

Hasni Abidi, spécialiste du Moyen Orient et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen : toute la régions retient son souffle alors que la réponse iranienne se fait attendre. Comment Téhéran va-t-il réagir ? Via le Hezbollah ou par une attaque d'un consulat israélien ou directement sur le sol d'Israël ? Les États-Unis, assure le spécialiste, redoutent une "riposte combinée" de la part de l'Iran, qui pourrait directement s'attaquer à des cibles israéliennes et liées aux intérêts américains dans la région, mais aussi utiliser leurs "relais", comme le Hezbollah libanais ou les Houtis yéménites, pour sa riposte. Mais l'Iran ne veut pas aller trop loin, tempère Hasni Abidi : Téhéran cherche à "laver l'affront sans provoquer une guerre régionale, qui serait difficile à supporter par les Iraniens".