information fournie par France 24 • 02/04/2025 à 17:46

C'est un spectacle de la nature apprécié chaque année par des millions de touristes : le festival Hanami qui a lieu en ce moment au Japon, célèbre la beauté des cerisiers en fleurs. Emblématiques du pays, ces arbres, appelés Sakuras, fleurissent toutefois de plus en plus tôt à cause du réchauffement climatique. Depuis 1950, la date moyenne de la pleine floraison des sakuras a progressé de 1,2 jour par décennie.