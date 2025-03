Haffner Energy lance une augmentation de capital

information fournie par Boursorama • 17/03/2025 à 09:50

Créé en 1993, Haffner Energy est un spécialiste dans le développement, la maîtrise d'œuvre et la construction de stations de production de carburants renouvelables. Introduite en 2022, la société lance actuellement une augmentation de capital avec DPS.

Sur le plateau de Ca Bouge sur les marchés, Philippe Haffner, cofondateur et PDG éponyme de la société revient sur le parcours de l'entreprise depuis son entrée sur le marché et explique comment sa diversification lui a permis de traverser les soubresauts du marché de l'énergie en lui ouvrant de nouvelles perspectives. Il détaille également les modalités de l'opération et ce que celle-ci va permettre à Haffner Energy d'accomplir.

L'opération est ouverte du 19 au 28 mars. Le prix de souscription pour une ABSA est de 0,40 euro et la parité de souscription est de 9 ABSA pour 23 actions existantes. Et 3 BSA donnent, eux, droit à une action nouvelle.

Elle est ouverte aux actionnaires de Haffner Energy mais aussi aux nouveaux investisseurs.

Vidéo sponsorisée.