Gwendal Poullennec, directeur du guide Michelin : "Les cuisiniers de France sont toujours debout"

France 24 • 21/01/2021 à 12:13

Malgré la crise sanitaire, en dépit de cinq mois de fermeture en 2020 - parfois plus pour certains établissements - le guide Michelin a maintenu la sortie de son édition 2021, avec ses promus et ses déchus. Le directeur du guide, Gwendal Poullennec, partage sur France 24 les défis et les joies d'un pari gagné, ainsi que sa principale motivation : préparer le jour où les restaurants accueilleront, de nouveau, les amoureux de la gastronomie.