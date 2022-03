Guyane : la hausse du cours de l'or favorise l'orpaillage illégal

information fournie par France 24 • 14/03/2022 à 12:14

Sur fond de guerre en Ukraine et d'inflation, le prix de l'or, l'une des principales ressources de la Guyane, connaît une forte augmentation depuis plusieurs semaines. Les opérateurs locaux miniers s'en réjouissent, tout en précisant que certains coûts, comme celui du pétrole, augmentent dans le même temps. Et cette conjoncture favorise le développement de l'orpaillage illégal, un fléau contre lequel luttent notamment les autorités locales et des associations de défense de l'environnement.