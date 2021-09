Guinée : les acteurs économiques espèrent une réouverture rapide des frontières

information fournie par France 24 • 17/09/2021 à 10:04

La junte poursuit ses concertations en Guinée. Le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya a reçu les dirigeants du secteur miniers et le patronat. Les chefs d'entreprise ont demandé de faire de la lutte contre la corruption une priorité. Ils ont aussi salué la réouverture annoncée des frontières avec le Sénégal, la Sierra Leone et la Guinée Bissau. Elles avaient été fermées unilatéralement voilà un an par le gouvernement du président Alpha Condé qui invoquait alors des raisons de sécurité.