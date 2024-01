Guinée : arrivée d'un navire pétrolier pour ravitailler les stations

information fournie par France 24 • 12/01/2024 à 12:17

Le gouvernement guinéen a annoncé mercredi une normalisation progressive de l'approvisionnement du pays en gasoil grâce à l'arrivée d'un navire pétrolier dans le port de Conakry, dont le principal dépôt de carburant a été touché par un incendie meurtrier dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Un approvisionnement temporaire via la Sierra Leone est en cours depuis l'incendie qui a fait 24 morts et 454 blessés selon les derniers chiffres officiels, mais la distribution de carburant reste limitée à 25 litres par véhicule et 5 litres par moto et tricycle. Les précisions de Sarah Sakho depuis Dakar.