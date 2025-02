information fournie par France 24 • 26/02/2025 à 13:18

Entre la guerre en Ukraine et les relations avec l'Algérie, les questions de politique étrangère mobilisent le chef de l'État et le gouvernement. Emmanuel Macron, à son retour de Washington, assure qu'une trêve en Ukraine est possible "dans les semaines à venir". À l'inverse de cet optimisme, le ton monte entre la France et l'Algérie. Alger refuse d'accueillir ses ressortissants sous le coup d'une OQTF. Paris annonce vouloir prendre des mesures de restrictions.