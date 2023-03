Guerre en Ukraine : Poutine annonce qu'il va déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie

information fournie par France 24 • 28/03/2023 à 16:19

Encore une fois, Vladimir Poutine agite l’épouvantail de l’arme nucléaire et va déployer en Biélorussie des armes nucléaires tactiques. Doit-on s’en inquiéter ? Selon Guillaume Ancel, ancien officier, écrivain, coauteur du livre "Goodbye Poutine" (Ginkgo), invité de France 24, "cette affaire d’armes nucléaires en Biélorussie, c’est clairement une offensive médiatique, et non pas militaire, de Poutine, qui veut absolument attirer l’attention sur le fait qu’il est une menace pour les autres." Explications.