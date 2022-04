information fournie par France 24 • 10/04/2022 à 15:32

L'Ukraine se préparait dimanche à livrer une "grande bataille" dans l'Est de son territoire, cible prioritaire de Moscou, où l'évacuation des civils se poursuit dans la crainte d'une offensive imminente. La logistique pour acheminer de l'aide humanitaire serait de plus en plus compliquée, explique notre envoyé spécial à Kiev, Sylvain Rousseau.