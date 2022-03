information fournie par France 24 • 29/03/2022 à 15:31

Située à une trentaine de kilomètres de la Russie, Kharkiv est la grande métropole de l'Est de l'Ukraine, et elle subit de très violentes attaques depuis les premières heures de l'invasion. Roméo Langlois, envoyé spécial de France 24 sur place fait état d'environ 50 bombardements par jour, et explique que les victimes sont encore trop nombreuses pour être précisément comptées.