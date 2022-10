Guerre en Ukraine : "il y a une nouvelle période qui vient de s’ouvrir"

information fournie par France 24 • 12/10/2022 à 14:27

Deux jours après l’explosion du pont de Crimée, de nombreuses villes d’Ukraine ont été frappées par des bombardements intensifs tuant des civils et détruisant des sites énergétiques. Selon Peer de Jong, Vice-président de l’institut Thémis, spécialiste de géopolitique et ancien colonel des Troupes d’infanterie de Marine, invité de France 24, "Vladimir Poutine pense pouvoir modifier le rapport de force et arrêter la progression ukrainienne". Analyse.