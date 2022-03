Guerre en Ukraine : de nombreuses femmes participent à l'effort de guerre

information fournie par France 24 • 06/03/2022 à 12:05

Onze jours après le début de l'offensive russe en Ukraine, les combats se poursuivent dans de nombreuses villes. Les hommes de 18 à 60 ans sont mobilisés et n'ont pas le droit de quitter le pays. De nombreuses femmes ont fui la guerre avec leurs enfants, mais certaines sont restés. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, les femmes sont de plus en plus présentes dans l'armée. Face à l'invasion russe, celles qui n'ont pas pris les armes ont décidé de soutenir l'effort de guerre à leur manière.