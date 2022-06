Guerre en Ukraine: "Comment éviter une famine qui pourrait toucher des millions de gens?"

information fournie par France 24 • 08/06/2022 à 08:03

A la Une de la presse, ce mercredi 8 juin, la flambée mondiale des prix des matières premières et de l’énergie, en partie à cause de la guerre en Ukraine. Une visite historique du roi des Belges en RDC. L’ouverture, en Suisse, des anciens dirigeants du foot mondial Sepp Blatter et Michel Platini. Le débat sur le maintien de l’ordre en France, à quelques jours du premier tour des législatives. Et un espoir sur le front de la lutte contre le cancer.