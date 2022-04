information fournie par France 24 • 06/04/2022 à 10:33

Alors qu'au moins 300 civils ont été tués à Boutcha, où des fosses communes et des cadavres ont été découverts après que l'Ukraine a repris le contrôle de la ville aux troupes russes, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dit s'attendre à ce que le bilan soit encore plus lourd à Borodyanka et dans d'autres villes du pays, dévastées.