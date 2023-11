Guerre à Gaza : Vladimir Poutine avance ses pions

information fournie par France 24 • 24/11/2023 à 19:32

Alors que le monde a les yeux rivés sur le conflit au Proche-Orient, Vladimir Poutine tente plus que jamais de souder un axe de pays non-alignés autour de Moscou. Omettant de mentionner le rôle joué par les États-Unis aux côtés du Qatar dans la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, il a appelé, lors d'un sommet virtuel, les BRICS et leurs nouveaux membres proche-orientaux à jouer un rôle dans la négociation. Vladimir Poutine se débarrasserait-il de son rôle de paria grâce à la guerre à Gaza ?