information fournie par France 24 • 21/05/2024 à 15:30

La journée noire dans les RER et trains de banlieue d'Ile-de-France mardi à cause d'une grève à la SNCF a engendré de grosses perturbations pour les usagers qui ont dû s'armer de patience et faire preuve d'imagination pour atteindre leur destination finale.