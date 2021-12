Gilles de Maistre, itinéraire d’un humaniste

information fournie par France 24 • 17/12/2021 à 13:38

Rendez-vous avec le réalisateur multicarte Gilles de Maistre. Retour sur son itinéraire–desa vie de grand reporter à celle de cinéaste… Trenteans de carrière récompensés de très nombreuses fois dans le monde entier pour un travail magistral, notamment grâce à "J’ai 12 ans et je fais le guerre", "Le Premier Cri", "Mia et le Lion blanc", "Demain est à nous"ou "Le Loup et le Lion". Dans cet épisode, c’est le journaliste et humoriste Guillaume Meurice qui offre une vidéo mystère.