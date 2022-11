information fournie par France 24 • 15/11/2022 à 15:59

En matière de gestion et d'analyse de données massives, la France n'a pas dit son dernier mot. Elle compte bien challenger le numéro un mondial, la société américaine Palantir. Deux entreprises, Chapsvision et Loamics, prétendent offrir une alternative à la domination étasunienne. Ali Laïdi reçoit les directeurs généraux de ces deux sociétés : Thierry Chambon, pour Loamics, et Olivier Dellenbach pour Chapsvision.