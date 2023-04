Géorgie : le fragile rêve européen à l’épreuve de l'influence russe

information fournie par France 24 • 25/04/2023 à 13:25

La Russie occupe 20 % du territoire de la Géorgie au terme de deux guerres. Officiellement, le pays aspire officiellement à intégrer l'OTAN et l'Union européenne et ses ambitions d’intégration figurent même dans la Constitution. Mais l’homme fort du pays, l'oligarque Bidzina Ivanichvili, est soupçonné de saboter les réformes exigées par l’Europe. Un bras de fer entre le gouvernement et la population est engagé, alors qu'une écrasante majorité de Géorgiens aspirent à intégrer l'UE. Reportage.