Gaza : "personne n'a jamais vu une telle disproportion" dans les forces employées sur le terrain

information fournie par France 24 • 15/07/2024 à 14:51

Après près de 10 mois de guerre, les chiffres du conflit qui oppose le Hamas et Israël à Gaza sont dramatiques. Près de 40 000 Palestiniens sont mortes à Gaza, selon le Hamas, mais une revue britannique laisse entendre que les victimes pourraient être multipliées par quatre. Selon Cyril Payen, grand reporter à France 24 qui analyse ces chiffres et est en contact avec les humanitaires sur le terrain, "personne n'a jamais une une telle disproportion" dans les forces employées, en faisant notamment référence à la frappe israélienne dans le camp d'Al-Mawasi qui a fait plus de 90 morts.