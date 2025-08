Gaza face au spectre de la famine

information fournie par AFP Video • 01/08/2025 à 17:44

Après plus de 21 mois de guerre, ONU et ONG s'alarment d'un risque de famine imminente et généralisée à Gaza. Le bilan des morts s'alourdit et les négociations en vue d'un cessez-le-feu sont au point mort. Face à la pression internationale, Israël a annoncé une pause limitée dans l'offensive afin de permettre l'acheminement de l'aide dans le petit territoire où s'entassent plus de deux millions de Palestiniens. Mais ces aides sont jugées insuffisantes par les organisations internationales.