information fournie par France 24 • 11/01/2024 à 18:42

En attendant l'annonce officielle du nouveau gouvernement, des poids lourds sont d'ores et déjà maintenus: Gérald Darmanin, Bruno Lemaire ou encore Eric Dupond-Moretti. Un gouvernement et un Premier ministre qui vont devoir s'atteler à des dossiers sensibles tels que le projet de loi sur la fin de vie ou l'inscription de l'IVG dans la constitution. Roselyne Febvre reçoit Catherine Tricot de Regards, Bruno Jeudy de la Tribune Dimanche et Guillaume Daret de France Télévisions.