Funérailles de Shinzo Abe : une facture salée qui suscite la controverse

information fournie par France 24 • 27/09/2022 à 10:35

Le Japon a organisé ce mardi des obsèques nationales pour l'ancien Premier ministre, Shinzo Abe, assassiné le 8 juillet dernier. Une cérémonie controversée, notamment à cause de son coût : près de 12 millions d'euros. Et cela alors même que la dette publique japonaise explose. Une dette qui est aussi le résultat de la politique économique initiée par l'ancien l'ancien chef du gouvernement : les "Abenomics". Quel bilan en tirer ? Et quels défis pour l'économie japonaise ? Décryptage.