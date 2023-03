Frédéric Souillot (FO) : "Même si la loi est votée, on continuera à la contester et à demander son retrait !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 13/03/2023 à 14:05

Après cette septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et à la veille d'une semaine décisive au Parlement, Frédéric Souillot était notre invité. Le secrétaire général de Force Ouvrière nous a donné son point de vue sur la possible adoption définitive du texte à l'Assemblée nationale et la suite du mouvement social. Ecorama du 13 mars 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.