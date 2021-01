France : sur l'île de la Réunion, une gestion apaisée de l'islam

France 24 • 22/01/2021 à 12:43

Le président Macron s'est félicité de l'adoption de la charte des principes de l'islam par les responsables du culte musulman en France. Le texte stipule notamment que les principes de la foi musulmane sont compatibles avec la République et prône aussi une meilleure formation des imams. Une formation qui se fait déjà, simplement et sans influence étrangère, sur un territoire français : l'île de la Réunion. Reportage de nos confrères de France 2 Saada Soumane et Paul Montels.