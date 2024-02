information fournie par France 24 • 01/02/2024 à 11:30

Quelque 47% des enseignants de collèges et lycées sont en grève jeudi, selon le Snes-FSU, premier syndicat du second degré, à l'occasion d'une journée de mobilisation sur les conditions de travail, les salaires et l'école publique, une "colère" attisée par les déclarations de leur nouvelle ministre Amélie Oudéa-Castéra.