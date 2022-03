France : les députés et sénateurs touchés par le discours du président ukrainien devant le Parlement

information fournie par France 24 • 23/03/2022 à 16:25

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé mercredi 23 mars au parlement français, déclarant attendre de la France qu'elle aide l'Ukraine à mettre fin à cette "guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité" et à adhérer à terme à l'Union européenne. Les députés et sénateurs ont été touché par ce discours, comme l'explique Alexandra Renard, envoyée spéciale sur place pour France 24.