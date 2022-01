France : le taux de croissance au plus haut depuis 1969

information fournie par France 24 • 28/01/2022 à 10:48

Les prévisions les plus optimistes n'avaient pas tablé sur un tel chiffre : le produit intérieur brut français a progressé de 7 % en 2021, selon les premières estimations de l'Insee, soit la plus forte progression depuis 52 ans. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire salue une performance exceptionnelle. La croissance française progresse deux fois plus que la croissance allemande. Une Allemagne qui plaide pour la modification des calculs économiques afin de mesurer la prospérité d'un pays.