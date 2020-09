France : le combat pour la scolarisation des enfants en situation de handicap

France 24 • 08/09/2020 à 10:17

En France, alors que plus de six millions d'élèves viennent de reprendre le chemin de l'école, nous nous intéressons à ceux qui, du fait de leur handicap, se trouvent exclus de la scolarité. Pour les rendre visibles, l'UNAPEI, première fédération française d'associations de représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles, a lancé le hashtag #jaipasécole, ainsi qu'une plateforme de témoignages en ligne, marentree.org.