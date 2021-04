France 24 • 13/04/2021 à 16:51

Plusieurs mois après avoir attrapé le Covid-19, certains malades se plaignent encore de symptômes plus ou moins invalidants. Ils vont de la perte de goût ou de l'odorat aux séquelles cardiaques et pneumologiques, en passant par une fatigue intense et des difficultés respiratoires. Environ 10 % des malades du coronavirus auraient développé ce syndrome "longue durée".