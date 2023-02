information fournie par France 24 • 21/02/2023 à 14:07

Comptant sur le "bon sens" des Français et assumant une "vérité qui fâche", Emmanuel Macron a défendu mardi depuis le marché de Rungis le recul de l'âge de départ à la retraite, et amorcé un "débat sur le travail" qu'il souhaite plus rémunérateur et évolutif.