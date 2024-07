information fournie par France 24 • 15/07/2024 à 10:56

Après des mois d'attente, les clubs de Ligue 1 ont choisi le groupe britannique DAZN et le qatari Bein sports pour la diffusion des matchs du championnat de France. DAZN et Bein sports débourseront au total environ 500 millions d'euros par an pour les cinq prochaines saisons. Une somme moitié inférieure à celle qu'espérait les dirigeants du foot français. Mais à un mois du début du championnat, la Ligue 1 courait le risque de se retrouver face à un écran noir.