information fournie par Boursorama • 27/03/2023 à 09:58

Florentaise s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth. Fondée près de Nantes en 1973, la société familiale est pionnière des terreaux sans tourbe élaborés grâce à des matières premières renouvelables et locales. Aujourd'hui, un sac de terreau vendu sur cinq est produit par Florentaise.

Alors que l'exploitation de la tourbe est très émettrice de CO2 et va être progressivement interdite, le produit développé par Florentaise offre une alternative indispensable qui devrait connaitre une forte croissance dans les années à venir.

Jean-Pascal et Antoine Chupin, respectivement PDG et directeur général innovation et international expliquent les raisons de cette introduction en Bourse et détaillent les perspectives de Florentaise.

L'opération est ouverte jusqu'au 4 avril pour un prix de l'action entre 9,44 et 12,76 euros.

Vidéo sponsorisée.