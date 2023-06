Financement de la transition énergétique : faut-il s'endetter et taxer les plus riches ?

information fournie par France 24 • 02/06/2023 à 17:03

Pour atteindre la neutralité carbone, la France devra investir 66 milliards d’euros supplémentaires par an d’ici à 2030, selon le rapport de l'économiste Jean Pisani-Ferry et de l'inspectrice générale des finances Selma Mahfouz, publié lundi 22 mai. Pour y parvenir, ces experts préconisent de creuser la dette et de taxer les plus riches. Est-ce la solution ? Comment financer la transition ? Les entreprises en font-elles assez pour le climat ?