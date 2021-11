Finance solidaire : une tendance qui progresse mais encore marginale

information fournie par France 24 • 12/11/2021 à 19:30

De plus en plus de Français veulent donner du sens à leur argent. Alors que les taux d'intérêts et les rendements sont au plus bas, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la finance solidaire. Dons aux associations, soutien à des projets à vocation sociale, environnementale et de développement Nord-Sud... Les sommes placées ont augmenté de 33 %, en 2020, pour atteindre 20,30 milliards d'euros. Comment accélérer le mouvement ?