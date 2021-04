Fin de vie : la France est-elle prête à évoluer ?

France 24 • 09/04/2021 à 18:24

Cette semaine, on s'intéresse à un sujet délicat qui a longtemps divisé les Français : l'euthanasie. Plusieurs propositions de loi sont actuellement déposées pour faire avancer la législation en la matière, mais la question de la fin de vie en France reste un grand sujet de débat. Comment se fait le choix de l'euthanasie ? Et quelles sont aujourd'hui les possibilités pour celles et ceux qui veulent en finir ? Nos reporters ont rencontré Alain Cocq, militant pour la fin de vie digne.