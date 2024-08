information fournie par France 24 • 29/08/2024 à 15:43

Le Festival du film d’Angoulême, dans le sud-ouest de la France, célèbre depuis dix-sept ans le cinéma francophone. Au programme : un hommage au cinéma marocain, des avant-premières et dix films en compétition départagés par Kristin Scott Thomas, la plus Française des actrices anglaises. Direction l'Italie, ensuite, pour le coup d’envoi pour la 81e Mostra de Venise, le plus ancien festival du film au monde. Elle s'est ouverte en fanfare mercredi soir avec le retour du Beetlejuice de Tim Burton.