Festival d'Hyères : les déchets des uns font les créations des autres

France 24 • 06/11/2020 à 13:06

La 35e édition du festival d'Hyères devait se tenir à la fin du mois d'avril 2020, elle a finalement eu lieu, contre vents et marées, à la mi-octobre. La plus importante compétition internationale en terme de mode, de photographie et d'accessoires de mode a saisi, comme elle le fait chaque année, l'expression et l'esprit de son époque, à savoir : le recyclage. Lauréats du Grand prix Accessoires, le duo basque Juana et Ddiddue Etcheberry, et Grand prix du Jury, le Belge Tom Van Der Borght.