Fast fashion : le Sénat adopte la loi, Shein et Temu dans le collimateur du Parlement

information fournie par France 24 • 10/06/2025 à 23:09

En mars 2024, l'Assemblée nationale avait voté la proposition de loi sur la fast fashion, il aura fallu plus d'un an pour que le Sénat en fasse autant. Le secteur de la mode souffle et espère enfin pouvoir combattre la concurrence déloyale des plateformes d'ultra fast fashion comme Temu ou Shein notamment. Ces entreprises chinoises proposent des prix imbattables et des modèles renouvelés chaque jour mais aussi une mode jetable, polluante, loin des normes européennes sociales ou environnementales. Depuis des années, les enseignes traditionnelles sont à la peine, secouées d'abord par la vente en ligne, la pandémie de Covid-19 et désormais cette concurrence exceptionnelle. Yann Rivoallan, président de la Fédération française de prêt-à-porter féminin, estime que ce texte est un premier pas dans la bonne direction mais que l'UE doit elle aussi se saisir du dossier.