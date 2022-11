Farida Khelfa, actrice et ex-mannequin : "J'ai toujours eu une obsession, être bien avec moi-même"

information fournie par France 24 • 28/11/2022 à 14:33

Ancienne mannequin, Farida Khelfa est aujourd'hui actrice, réalisatrice et productrice. Elle revient au micro d'Aziza Nait Sibaha sur les principales étapes de sa carrière, depuis son enfance dans une famille d'origine algérienne à Lyon, jusqu'à son arrivée dans le monde de la nuit parisienne. Travaillant notamment avec Jean-Paul Gaultier et Azzedine Alaïa, elle est l'un des visages emblématiques de la mode parisienne des années 1980, avant de devenir actrice et réalisatrice de documentaires.