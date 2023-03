Faillite de SVB : jusqu'où les marchés boursiers vont-ils plonger ?

information fournie par Ecorama • 13/03/2023 à 14:10

L'effondrement brutal de la banque américaine Silicon Valley Bank provoque un mouvement de panique sur les marchés boursiers, avec la crainte d'une possible contagion à d'autres banques. Les réactions de la Fed et des autorités américaines sont-elles suffisantes pour éteindre l'incendie ? L'analyse de Nicolas Goetzmann, responsable de la recherche et de la stratégie à la Financière de la Cité. Ecorama du 13 mars 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com